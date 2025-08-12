USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?

17:10 1686

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку американский лидер смог оказать на него влияние. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

Сенатор Линдси Грэм

По словам Грэма, решение Путина поехать на Аляску связано с тем, что Трамп объявил о продаже оружия европейским странам для поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность в Кремле.

«Трудно представить кого-то другого, кто смог бы усадить Путина за стол переговоров о прекращении огня в Украине», — отметил сенатор.

Грэм также напомнил, что недавно Трамп ввел новые пошлины для Индии из-за ее закупок российской нефти. По мнению политика, этот шаг стал еще одним фактором, который встревожил Путина и его окружение.

«Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, поддерживающему Москву. Вот почему Путин едет на Аляску. Мир через силу», — подчеркнул Грэм.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4445
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 617
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8166
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 507
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1369
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1173
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1794
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7302
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1687
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1502
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1427

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4445
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 617
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8166
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 507
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1369
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1173
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1794
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7302
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1687
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1502
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1427
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться