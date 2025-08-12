Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку американский лидер смог оказать на него влияние. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

По словам Грэма, решение Путина поехать на Аляску связано с тем, что Трамп объявил о продаже оружия европейским странам для поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность в Кремле.

«Трудно представить кого-то другого, кто смог бы усадить Путина за стол переговоров о прекращении огня в Украине», — отметил сенатор.

Грэм также напомнил, что недавно Трамп ввел новые пошлины для Индии из-за ее закупок российской нефти. По мнению политика, этот шаг стал еще одним фактором, который встревожил Путина и его окружение.

«Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, поддерживающему Москву. Вот почему Путин едет на Аляску. Мир через силу», — подчеркнул Грэм.