Болгары проводят обыски у торговцев оружия по запросу Киева

Правоохранительные органы Болгарии проводят масштабные обыски у торговцев оружием в Софии и других регионах по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарские СМИ.

Операция проходит под контролем Национальной следственной службы Болгарии, сообщил и. о. генерального секретаря МВД Мирослав Рашков. По его словам, обыски проводятся по адресам в нескольких городах, задержаний пока не было.

Отмечается, что в мероприятиях участвуют следователи Национальной следственной службы, сотрудники Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, а также Главного управления жандармерии, специальных операций и противодействия терроризму.

Ранее Верховная кассационная прокуратура Болгарии сообщила, что контролирует обыски и изъятия у торговцев оружием по запросу Киева, связанному с расследованием коррупционных схем при продаже оружия по завышенным ценам. Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту жительства бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы в Германии.