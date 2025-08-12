Поедет ли Зеленский на Аляску?

Приезд главы Украины Владимира Зеленского на Аляску в дни саммита РФ и США не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ожидать его приглашения не стоит», - сказал один из собеседников. «США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа», - отметил другой источник.

В воскресенье, 10 августа, CNN со ссылкой на два источника в администрации Белого дома утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.