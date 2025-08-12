В Самухе обезврежены непригодные и запрещенные пестициды

Агентство пищевой безопасности Азербайджана при участии соответствующих государственных структур и международных экспертов провело первичную оценку текущего состояния территорий, загрязненных непригодными и запрещенными пестицидами на территории республики. В результате проведенных исследований и анализа рисков было установлено наличие подобных потенциально опасных объектов в 14 пунктах, расположенных в 11 районах страны.

В рамках продолжения этих мероприятий привлеченная Агентством специализированная лицензированная компания осуществила вывоз с территории Самухского района около 100 тонн непригодных пестицидов и загрязненного верхнего слоя почвы. Грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, были отправлены специальным транспортом на полигон «Джянги» для обезвреживания.

На следующем этапе планируется полное уничтожение этих пестицидов путем сжигания на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию. Одновременно на очищенных территориях для восстановления загрязненных почв будут применяться методы биоремедиации, которые будут реализованы совместно с соответствующими государственными структурами.

Реализуемые мероприятия будут продолжены и на потенциально опасных объектах в Физулинском и Имишлинском районах, где также будут предприняты последовательные шаги по обезвреживанию непригодных пестицидов.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана № 3488 от 24 сентября 2022 года при Кабинете Министров Азербайджана была создана Координационная комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов с привлечением соответствующих государственных органов. Этой комиссией был утвержден «План мероприятий по устранению проблем, связанных с непригодными и запрещенными к использованию пестицидами и агрохимикатами на территории республики», реализация которого поручена ряду государственных структур, в том числе Агентству пищевой безопасности.

Деятельность, проводимая Агентством с участием представителей соответствующих ведомств, имеет стратегическое значение для страны, а также направлена на сохранение экосистемы и предотвращение потенциальных рисков для здоровья людей, животных и растений.