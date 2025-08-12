Семья Карапетяна требует у Армении $500 млн

«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет $500 млн и подлежит окончательной оценке арбитражным судом», - говорится в заявлении совета защиты бизнесмена.

Напомним, владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Самвелу Карапетяну.