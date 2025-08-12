Семья Карапетяна требует у Армении $500 млн

Семья арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна подала арбитражный инвестиционный иск против Республики Армения по делу ЗАО «Электрические сети Армении», которое власти национализируют.
«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет $500 млн и подлежит окончательной оценке арбитражным судом», - говорится в заявлении совета защиты бизнесмена.
Напомним, владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Самвелу Карапетяну.