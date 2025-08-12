USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Семья Карапетяна требует у Армении $500 млн

17:33 1096

Семья арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна подала арбитражный инвестиционный иск против Республики Армения по делу ЗАО «Электрические сети Армении», которое власти национализируют.

«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет $500 млн и подлежит окончательной оценке арбитражным судом», - говорится в заявлении совета защиты бизнесмена.

Напомним, владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Самвелу Карапетяну.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4449
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 621
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8174
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 510
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1377
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1179
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1797
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1692
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1505
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1431

