Зять Пригожина погиб в Украине

Во вторник Солнцевский суд Москвы по иску дочери Пригожина объявил умершим ее мужа Ткаченко, который принимал участие в российско-украинской войне.

«Да, есть судебное решение [о признании Ткаченко умершим], к сожалению, это так», – сообщил продюсер.

Издание отмечает, что в феврале этого года Даная рассказала о пропаже мужа на российско-украинском фронте. Пара поженилась в 2022 году, летом того же года у них родился сын.

Ранее Пригожин сообщал, что его зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации – тогда молодому человеку было 25 лет. На фронт он попал в ноябре 2023 года, и спустя два месяца перестал выходить на связь. Российские СМИ отмечали, что Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком с позывным «Панда» в Осиповке.