USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Зять Пригожина погиб в Украине

17:38 1575

Супруг дочери российского продюсера Иосифа Пригожина Данаи - Евгений Ткаченко, - согласно судебному решению, признан погибшим, подтвердил РБК сам Пригожин.

Во вторник Солнцевский суд Москвы по иску дочери Пригожина объявил умершим ее мужа Ткаченко, который принимал участие в российско-украинской войне.

«Да, есть судебное решение [о признании Ткаченко умершим], к сожалению, это так», – сообщил продюсер.

Издание отмечает, что в феврале этого года Даная рассказала о пропаже мужа на российско-украинском фронте. Пара поженилась в 2022 году, летом того же года у них родился сын.

Ранее Пригожин сообщал, что его зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации – тогда молодому человеку было 25 лет. На фронт он попал в ноябре 2023 года, и спустя два месяца перестал выходить на связь. Российские СМИ отмечали, что Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком с позывным «Панда» в Осиповке.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4452
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 621
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8177
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 510
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1380
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1181
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1798
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1692
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1505
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1433

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4452
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 621
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8177
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 510
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1380
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1181
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1798
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1692
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1505
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться