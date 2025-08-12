Зеленский созвонился с Эрдоганом

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщают турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и мировые вопросы. Президент Турции «высоко оценил прогресс, достигнутый на прямых украинско-российских переговорах в Стамбуле, и выразил надежду на достижение на следующих раундах значимых результатов в отношении прекращения огня, что приведет к прочному миру», пишут турецкие СМИ.

Турецкий лидер также отметил, что Турция готова принять саммит лидеров по Украине. Эрдоган напомнил и о том, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.