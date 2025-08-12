USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Зеленский созвонился с Эрдоганом

17:44 566

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщают турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и мировые вопросы. Президент Турции «высоко оценил прогресс, достигнутый на прямых украинско-российских переговорах в Стамбуле, и выразил надежду на достижение на следующих раундах значимых результатов в отношении прекращения огня, что приведет к прочному миру», пишут турецкие СМИ.

Турецкий лидер также отметил, что Турция готова принять саммит лидеров по Украине. Эрдоган напомнил и о том, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4454
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 622
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8180
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 510
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1382
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1182
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1800
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1693
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1508
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1434

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4454
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 622
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8180
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 510
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1382
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1182
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1800
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1693
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1508
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться