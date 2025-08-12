USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее

официоз рапортует
Эльнур Мамедов, отдел экономики
17:46 1182

Азербайджанские ведомства сообщили о значительном росте занятости на национальном рынке труда, что отражает общую тенденцию к активизации несырьевого сектора экономики страны.

По итогам первых шести месяцев 2025 года через электронную подсистему «Труд и занятость» (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана было заключено 1,745 миллиона трудовых договоров. При этом 94 процента всех трудовых соглашений уже переведены в электронный формат. Эти данные согласуются с отчетом налоговой службы, в соответствии с которым на 1 июня 2025 года в стране насчитывалось 1 867 346 трудовых договоров, что на 465 431 больше, чем в начале 2019 года.

Снижение уровня безработицы с пиковых значений начала 2000-х годов до 5,33 процента в 2025 году создает условия для более высокой конкуренции среди работодателей, включая бюджетные учреждения

Наибольший прирост занятости пришелся на ненефтяной частный сектор. Рост рабочих мест в этой сфере напрямую отражается на налоговых поступлениях: в январе-июне 2025 года доходы бюджета по ненефтяному направлению выросли на 9,3 процента, достигнув 6 миллиардов 421,6 миллиона манатов.

В начале 2010-х годов президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджану необходимо реформировать экономику так, словно нефтегазовых доходов не существует. Эта установка повышает ответственность чиновников и государственных структур за принятые решения. Подобная политика полностью себя оправдала: сегодня на долю ненефтяного сектора приходится 73,8 процента всех налоговых поступлений, тогда как нефтегазовый сектор формирует лишь 26,2 процента.

Таким образом, экономика Азербайджана, поддерживаемая инвестициями Государственного нефтяного фонда и интересом зарубежных инвесторов, как частных, так и инфраструктурных, уже в значительной мере опирается на собственные ресурсы.

В начале 2010-х годов президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджану необходимо реформировать экономику так, словно нефтегазовых доходов не существует

Как занятость стимулирует развитие несырьевого сектора экономики?

Снижение уровня безработицы с пиковых значений начала 2000-х годов до 5,33 процента в 2025 году создает условия для более высокой конкуренции среди работодателей, включая бюджетные учреждения. При практически полной занятости работодатели, чтобы удержать сотрудников, вынуждены предлагать более высокие заработные платы и дополнительные стимулы.

С начала 2025 года в рамках поручений президента Ильхама Алиева была проведена очередная корректировка социальной политики: минимальная заработная плата выросла с 345 до 400 манатов, что составило в среднем 16 процентов по всем девятнадцати ступеням Единой тарифной сетки. Все виды пенсий проиндексированы на 8,1 процента, а заработные платы в ряде государственных структур увеличены на 15 процентов. Минимальная пенсия повысилась с 280 до 320 манатов (рост на 14,3 процента), а прожиточный минимум и критерий потребности — с 270 до 285 манатов.

За шесть месяцев 2025 года Государственный фонд социальной защиты направил на пенсионные выплаты 3 миллиарда 548 миллионов манатов, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Социальные пособия на общую сумму 554 миллиона манатов получили 492 тысячи граждан.

За шесть месяцев 2025 года Государственный фонд социальной защиты направил на пенсионные выплаты 3 миллиарда 548 миллионов манатов

С 2018 года в стране реализовано пять пакетов социальных реформ, что привело к многократному росту средств, направляемых на социальные выплаты. Например, годовой объем пенсионного обеспечения для 1,1 миллиона граждан за этот период увеличился вдвое и в 2025 году составил 7,2 миллиарда манатов. Общий объем средств, выделяемых на пенсии и пособия, вырос в пять раз. Эти меры стимулируют внутреннее потребление, насыщая денежными средствами сферу услуг, торговлю и другие сегменты экономики.

Здоровый социально-экономический климат

Высокий уровень занятости является важнейшим фактором социальной стабильности. За первое полугодие 2025 года Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило активными мерами занятости 229,5 тысячи человек. Из них 74 тысячи получили постоянную работу, а около 10 тысяч были вовлечены в программу самозанятости, направленную на создание семейных хозяйств. Для повышения квалификации безработных 6,1 тысячи человек прошли профессиональные курсы, а 139,6 тысячи получили услуги профориентации.

Рост легальной занятости обеспечивает увеличение поступлений по обязательному государственному социальному страхованию. В январе-июле 2025 года они превысили 3 миллиарда 699,7 миллиона манатов, что на 12,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эти средства позволяют государству расширять программы социальной поддержки, включая реабилитацию граждан с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации оказало услуги 63 тысячам инвалидов, предоставив 69 тысяч средств реабилитации, включая протезы и технические приспособления, облегчающие жизнь.

В 2025 году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации оказало услуги 63 тысячам инвалидов

Фактор цифровизации

Центры DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения продолжают активно развиваться: за первые шесть месяцев 2025 года их услугами воспользовались 436 тысяч граждан. Уровень удовлетворенности услугами составил 98,5 процента, что отражает эффективность цифровых решений и прозрачных процедур.

В последние годы в социальной сфере реализована масштабная программа цифровизации. Из 159 услуг Министерства труда и социальной защиты более 90 процентов предоставляются в электронном формате. Системы Министерства интегрированы с базами данных 80 государственных учреждений, что позволило за полгода обработать 259 миллионов обращений и запросов.

Набирает силу тенденция использования искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, что постепенно меняет гендерное и возрастное распределение рынка труда. Особенно это заметно в Баку: виртуальные формы занятости предоставляют женщинам в три раза больше возможностей, чем традиционный рынок труда, и расширяют участие представителей старшего поколения.

Центры DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения продолжают активно развиваться: за первые шесть месяцев 2025 года их услугами воспользовались 436 тысяч граждан

А инвестиционная привлекательность?

Несмотря на стремительное развитие новых форм занятости, традиционный рынок труда с его устоявшимися профессиями продолжает определять экономический климат страны и его инвестиционную привлекательность. Согласно обзору Европейского союза за 2024 год о бизнес-климате в Азербайджане, около 22 процентов европейских инвесторов планируют сохранить текущий уровень деятельности в стране, тогда как более 70 процентов намерены расширить свое присутствие. В 2021 году этот показатель составлял 53 процента.

Доля инвесторов из стран ЕС, которые вновь выбрали бы Азербайджан для вложений, выросла с 80 до 92 процентов. Эксперты отмечают, что, несмотря на ключевое значение нефтегазовой отрасли, в Азербайджане последовательно проводится политика диверсификации экономики, включая развитие зеленой энергетики, сельского хозяйства, туризма и информационно-коммуникационных технологий.

Европейский экономический обзор выделяет несколько факторов, определяющих благоприятный бизнес-климат Азербайджана, - стратегическое географическое положение страны, развитие транспортных и экономических связей, политическую и социальную стабильность, предсказуемость экономической политики и низкий уровень безработицы.

Таким образом, социальная политика Азербайджана, направленная на обеспечение занятости и повышение качества жизни граждан, становится не только фундаментом внутреннего экономического роста, но и одним из ключевых стимулов для привлечения внешних инвестиций.

