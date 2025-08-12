В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее

Азербайджанские ведомства сообщили о значительном росте занятости на национальном рынке труда, что отражает общую тенденцию к активизации несырьевого сектора экономики страны. По итогам первых шести месяцев 2025 года через электронную подсистему «Труд и занятость» (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана было заключено 1,745 миллиона трудовых договоров. При этом 94 процента всех трудовых соглашений уже переведены в электронный формат. Эти данные согласуются с отчетом налоговой службы, в соответствии с которым на 1 июня 2025 года в стране насчитывалось 1 867 346 трудовых договоров, что на 465 431 больше, чем в начале 2019 года.

Наибольший прирост занятости пришелся на ненефтяной частный сектор. Рост рабочих мест в этой сфере напрямую отражается на налоговых поступлениях: в январе-июне 2025 года доходы бюджета по ненефтяному направлению выросли на 9,3 процента, достигнув 6 миллиардов 421,6 миллиона манатов. В начале 2010-х годов президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджану необходимо реформировать экономику так, словно нефтегазовых доходов не существует. Эта установка повышает ответственность чиновников и государственных структур за принятые решения. Подобная политика полностью себя оправдала: сегодня на долю ненефтяного сектора приходится 73,8 процента всех налоговых поступлений, тогда как нефтегазовый сектор формирует лишь 26,2 процента. Таким образом, экономика Азербайджана, поддерживаемая инвестициями Государственного нефтяного фонда и интересом зарубежных инвесторов, как частных, так и инфраструктурных, уже в значительной мере опирается на собственные ресурсы.

Как занятость стимулирует развитие несырьевого сектора экономики? Снижение уровня безработицы с пиковых значений начала 2000-х годов до 5,33 процента в 2025 году создает условия для более высокой конкуренции среди работодателей, включая бюджетные учреждения. При практически полной занятости работодатели, чтобы удержать сотрудников, вынуждены предлагать более высокие заработные платы и дополнительные стимулы. С начала 2025 года в рамках поручений президента Ильхама Алиева была проведена очередная корректировка социальной политики: минимальная заработная плата выросла с 345 до 400 манатов, что составило в среднем 16 процентов по всем девятнадцати ступеням Единой тарифной сетки. Все виды пенсий проиндексированы на 8,1 процента, а заработные платы в ряде государственных структур увеличены на 15 процентов. Минимальная пенсия повысилась с 280 до 320 манатов (рост на 14,3 процента), а прожиточный минимум и критерий потребности — с 270 до 285 манатов. За шесть месяцев 2025 года Государственный фонд социальной защиты направил на пенсионные выплаты 3 миллиарда 548 миллионов манатов, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Социальные пособия на общую сумму 554 миллиона манатов получили 492 тысячи граждан.

С 2018 года в стране реализовано пять пакетов социальных реформ, что привело к многократному росту средств, направляемых на социальные выплаты. Например, годовой объем пенсионного обеспечения для 1,1 миллиона граждан за этот период увеличился вдвое и в 2025 году составил 7,2 миллиарда манатов. Общий объем средств, выделяемых на пенсии и пособия, вырос в пять раз. Эти меры стимулируют внутреннее потребление, насыщая денежными средствами сферу услуг, торговлю и другие сегменты экономики. Здоровый социально-экономический климат Высокий уровень занятости является важнейшим фактором социальной стабильности. За первое полугодие 2025 года Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило активными мерами занятости 229,5 тысячи человек. Из них 74 тысячи получили постоянную работу, а около 10 тысяч были вовлечены в программу самозанятости, направленную на создание семейных хозяйств. Для повышения квалификации безработных 6,1 тысячи человек прошли профессиональные курсы, а 139,6 тысячи получили услуги профориентации. Рост легальной занятости обеспечивает увеличение поступлений по обязательному государственному социальному страхованию. В январе-июле 2025 года они превысили 3 миллиарда 699,7 миллиона манатов, что на 12,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти средства позволяют государству расширять программы социальной поддержки, включая реабилитацию граждан с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации оказало услуги 63 тысячам инвалидов, предоставив 69 тысяч средств реабилитации, включая протезы и технические приспособления, облегчающие жизнь.

Фактор цифровизации Центры DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения продолжают активно развиваться: за первые шесть месяцев 2025 года их услугами воспользовались 436 тысяч граждан. Уровень удовлетворенности услугами составил 98,5 процента, что отражает эффективность цифровых решений и прозрачных процедур. В последние годы в социальной сфере реализована масштабная программа цифровизации. Из 159 услуг Министерства труда и социальной защиты более 90 процентов предоставляются в электронном формате. Системы Министерства интегрированы с базами данных 80 государственных учреждений, что позволило за полгода обработать 259 миллионов обращений и запросов. Набирает силу тенденция использования искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, что постепенно меняет гендерное и возрастное распределение рынка труда. Особенно это заметно в Баку: виртуальные формы занятости предоставляют женщинам в три раза больше возможностей, чем традиционный рынок труда, и расширяют участие представителей старшего поколения.