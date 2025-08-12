USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Иран на грани энергоколлапса: в стране объявили выходной

17:53 906

Власти большинства регионов Ирана объявили 13 августа выходным днем для госучреждений, чтобы снизить потребление электроэнергии в разгар летней жары. Об этом сообщил телеканал SNN.

Подобные меры были приняты в 16 из 31 региона страны, причем они коснутся не только госучреждений, но и банковских структур.

В последние годы Иран сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении стабильного электроснабжения из-за сильного износа энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал иранцев снизить температуру в своих домах как минимум на два градуса, чтобы обеспечить пополнение газохранилищ и сохранить стабильное энергоснабжение всей страны. В поддержку инициативы власти в социальных сетях запустили хештег «на два градуса ниже». К кампании присоединились более 20 политиков, спортсменов и общественных деятелей, включая игроков национальной футбольной сборной.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4456
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 624
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8183
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 511
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1386
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1185
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1800
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1697
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1510
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1436

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4456
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 624
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8183
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 511
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1386
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1185
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1800
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7305
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1697
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1510
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1436
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться