Иран на грани энергоколлапса: в стране объявили выходной

Власти большинства регионов Ирана объявили 13 августа выходным днем для госучреждений, чтобы снизить потребление электроэнергии в разгар летней жары. Об этом сообщил телеканал SNN.

Подобные меры были приняты в 16 из 31 региона страны, причем они коснутся не только госучреждений, но и банковских структур.

В последние годы Иран сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении стабильного электроснабжения из-за сильного износа энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал иранцев снизить температуру в своих домах как минимум на два градуса, чтобы обеспечить пополнение газохранилищ и сохранить стабильное энергоснабжение всей страны. В поддержку инициативы власти в социальных сетях запустили хештег «на два градуса ниже». К кампании присоединились более 20 политиков, спортсменов и общественных деятелей, включая игроков национальной футбольной сборной.