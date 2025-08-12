USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа

17:58 895

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина могут быть важными для их двустороннего трека, но ничего об Украине без участия Украины они принять не могут, заявил президент Владимир Зеленский.

«Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно, и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут», — сказал Зеленский во вторник на форуме «Молодежь здесь».

Президент добавил, что будет встреча на уровне лидеров, однако дата неизвестна.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4458
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 627
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8186
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 512
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1389
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1186
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1802
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7307
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1699
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1511
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1438

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4458
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 627
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8186
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 512
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1389
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1186
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1802
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7307
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1699
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1511
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1438
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться