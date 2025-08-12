Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина могут быть важными для их двустороннего трека, но ничего об Украине без участия Украины они принять не могут, заявил президент Владимир Зеленский.

«Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно, и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут», — сказал Зеленский во вторник на форуме «Молодежь здесь».

Президент добавил, что будет встреча на уровне лидеров, однако дата неизвестна.