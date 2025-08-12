USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Акции мести России против Азербайджана

что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
17:57 2288

Атака России на объекты SOCAR в Украине является «акцией мести от бессилия», заявил «РБК-Украина» президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Это акции мести от бессилия путинского режима, это читается абсолютно однозначно. К этому надо добавить ситуацию с испорченной нефтью Azeri Light в нефтепроводе «Баку-Тбилиси-Джейхан» (в турецком терминале «Джейхан» в конце июля обнаружили азербайджанскую нефть сорта Azeri Light с содержанием хлорорганических соединений, которые являются опасными для нефтепереработки).

Хотя там еще не разобрались, каким образом в нефть попала хлорорганика, но все сходятся во мнении, что это как раз была акция, сделанная российской агентурой. Азербайджан имеет доходы от экспорта этой нефти.

Я думаю, сейчас Россия перешла к многомерному вредительству против Азербайджана. Напрямую она выступать не может, потому что не та сила, не то влияние на Южном Кавказе, да и отношений с Турцией, которая стоит за Азербайджаном, портить не хочется, но пакостить по мелочам Кремль умеет.

Как только появилась возможность, что азербайджанский газ может поступить через довольно сложный маршрут - через Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и далее реверсом по Трансбалканскому газопроводу через Румынию в Молдову и Украину (даже небольшим объемами), в Кремле дали отмашку нанести удар по SOCAR. Это, конечно, не тот удар, который будет иметь фатальные последствия, но это было символическое послание: «Может быть и по-другому».

Россия может нанести серьезный ущерб Азербайджану - это скрытые диверсионные действия на Каспии. Азербайджан добывает нефть и газ на шельфе Каспийского моря. Там сооружены соответствующие платформы, подводные нефте- и газопроводы, по которым ресурс транспортируется к терминалам и далее на мировой рынок.

Кремль располагает в рамках Каспийской флотилии спецподразделениями для проведения диверсионных действий. Это может быть диверсия, которая будет замаскирована под технический инцидент, так сказать, «что-то сломалось на платформе и нефть и газ попали в море». Технологии маскировки злонамеренных действий под технический инцидент у Кремля отработаны», - сказал Гончар.

По его словам, Россия может в дальнейшем атаковать «шахедами» АЗС SOCAR на территории Украины.

