Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

За последние дни Азербайджан попал под прицел массированной атаки российской пропагандистской машины: подконтрольные Кремлю и спецслужбам многочисленные информационно-агитационные ресурсы, центральные телеканалы, а также фейковые аккаунты, созданные на различных платформах соцсетей, ежедневно распространяют материалы, направленные на формирование образа Азербайджана как главного врага России в ближнем зарубежье. К тому же главные российские пропагандисты стали открыто рассуждать о возможности проведения против Азербайджана «специальной военной операции». Но Азербайджан - не единственная бывшая советская республика, оказавшаяся под прицелом российской пропаганды: в черный список попал и Казахстан, который в последние годы осуществляет самостоятельную внешнюю политику, осуждая оккупацию украинских территорий. Согласно документам, полученным журналистским центром расследований «Досье», финансируемым находящимся в эмиграции бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским, с февраля 2022 года против Казахстана, отказавшегося поддержать масштабное военное вторжение России в Украину и признать Донбасс российской территорией, была развернута информационно-пропагандистская кампания. За этой кампанией стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) при Генеральном штабе ВС РФ.

Согласно опубликованным данным, в конце 2022 — начале 2023 года Кремль столкнулся с ростом антироссийских настроений в Казахстане, вызванных вторжением в Украину. Правительство страны отказалось признавать оккупированные территории «новыми российскими регионами», искало торговые маршруты в обход России и усиливало сотрудничество со странами НАТО, включая Турцию. Особое беспокойство у российских спецслужб вызвало решение Казахстана создать подразделения территориальной обороны и ввести обязательный тест на знание казахского языка для военнослужащих, что, по мнению агентов ГРУ, могло помешать будущей российской экспансии. С целью противодействия новым веяниям один из отделов Службы специальной деятельности ГРУ, возглавляемый полковником Денисом Смоляниновым, начал разработку плана по вмешательству во внутренние дела Казахстана. Этот план включал информационно-психологические операции, направленные на формирование лояльного к России общественного мнения. Предлагалось даже использовать такие нестандартные методы, как организация соревнований по самбо, гиревому спорту и рукопашному бою. Согласно документам, эти виды спорта должны были стать «элементом национальной идеи, частью русской культуры», а их развитие — способствовать «созданию в Центральной Азии центра притяжения лиц, положительно относящихся к русским видам спорта и, как следствие, к России». Один из предложенных планов предусматривал создание в городе Алматы общественного объединения и СМИ, которые занимались бы «подогревом положительного облика Российской Федерации» и распространением пророссийской пропаганды. Авторы плана также предлагали вести контрпропаганду о конфликтах между русскими и казахами, заявляя, что эти «фейки идут с территории Украины и других стран». Среди прочего планировалось «рассказать о присутствии химической лаборатории» в Алматы.

Особое внимание в документах уделялось работе с местными элитами. Предлагалось создать под прикрытием этнографического института центр этнологических исследований. Посредством этого института ГРУ планировало устанавливать контакты с казахстанскими учеными и экспертами, которых в документах называли «самыми низкооплачиваемыми и при этом высокоинформированными людьми, вхожими в элиты». В качестве «крючка» для привлечения чиновников и бизнесменов предлагалась «защита от различных видов преследования, безопасность — личная, семьи, коллег; поддержка имеющегося бизнеса, предоставление новых бизнес-возможностей; предоставление налоговой гавани и т. п.». Финансирование этой деятельности, согласно документам, могло осуществляться через российские госкорпорации, например «Росатом», с привлечением средств через бывшего главу корпорации Сергея Кириенко. Документы также раскрывают планы по работе с левыми активистами, в частности, с Айнуром Курмановым, который, по его мнению, мог бы информировать российскую разведку о социальных проблемах, координировать протесты и «придавать им нужную направленность». За эту деятельность Курманову предлагалась зарплата в 5 тысяч евро в месяц. Среди других инициатив, описанных в документах, — распространение прокремлевских роликов в TikTok для молодежи Казахстана. Журналисты также нашли подтверждение одной из запланированных операций — прошедшая конференция в Алматы с участием экспертов из Центральной Азии. Ее организатором явился агент ГРУ - неонацист Виктор Луковенко, переобувшийся после отсидки в местах не столь отдаленных в рясы политолога местного розлива. За оргработы на подготовку этого мероприятия, видеозапись которого собрала чуть больше 700 просмотров на YouTube, было запрошено 19,5 тысячи долларов. На данный момент не ясно, был ли одобрен полный план вмешательства, однако вероятность этого высока.

Тем не менее эффективность информационно-пропагандистской кампании, организованной ГРУ против Казахстана, оказалась крайне низкой либо вовсе нулевой, а, по сути, свелась к освоению бюджетных средств сотрудниками разведки. Кампания велась примитивными методами, строилась на фейках и никак не способствовала формированию пророссийского общественного мнения в Казахстане. В настоящее время аналогичная «топорная пропаганда» запущена и против Азербайджана. Как отмечает haqqin.az, ссылаясь на ежедневный мониторинг многочисленных информационных ресурсов и социальных медиа-платформ, на множестве интернет-ресурсов, входящих в так называемую «фабрику троллей» ГРУ, пропагандисты, представляющиеся «политологами» или «экспертами», ведут агитацию против Азербайджана, полностью основываясь на фейковой информации. Только 12 августа в Сеть было вброшено сотни материалов на заказанную тему. Так, в принадлежащем ранее «фабрике троллей» Евгения Пригожина информационном агентстве «Новороссия» некий Александр Артомонов, выступающий в ипостаси «военного эксперта», утверждает, что якобы еще в 2021 году получил «из собственных источников» план НАТО под названием «Барбаросса-2», направленный против России. По его словам, в этом плане предусматривается использование Азербайджана и всего Южного Кавказа в качестве плацдарма для нападения на Россию. Пропагандист заявляет, что НАТО откроет на Южном Кавказе второй фронт против России, а затем расширит военные действия в направлении Центральной Азии. При этом, по его утверждению, Польша вступит в войну против России, после чего театр боевых действий сместится в страны Балтии.

На другом ресурсе — «Национальная служба новостей», ранее входившем в «фабрику троллей» Пригожина и ныне курируемом ГРУ, был опубликован материал с участием депутата Государственной думы РФ, бывшего «премьера» самопровозглашенной «ДНР» Александра Бородая. Он угрожает перекрыть поступление воды в Азербайджан через Дагестан и заявляет, что у России «есть и множество других рычагов» воздействия на Азербайджан, которые он пока предпочел не раскрывать. Другой депутат Государственной думы РФ, бывший сотрудник КГБ и «грушник» Андрей Луговой, участвовавший в операции по ликвидации лидеров российской эмиграции в Лондоне – экс-полковников ФСБ Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, на ресурсе SM.News, входящем в «фабрику троллей», заявил о якобы «подготовке Великобританией Азербайджана к войне против России в Каспийском регионе». К слову, фейковый тезис о том, что за действиями Азербайджана, «направленными против интересов России в регионе», стоит Великобритания, российская пропаганда продвигает уже давно, используя его в самых разных контекстах. На платформе YouTube также ежедневно распространяется большое количество русскоязычных фейковых материалов, направленных против Азербайджана. Созданные на этой платформе каналы с помощью технологий искусственного интеллекта быстро «раскручиваются» и набирают десятки тысяч «подписчиков». На них публикуются вымышленные «истории» и «аналитические материалы» об Азербайджане.