Тер-Петросян молчит

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян высказался по поводу «Маршрута Трампа».

В интервью изданию iLur он отметил, что пока воздерживается от окончательной оценки этого проекта. По его словам, документ еще не был внедрен, поэтому делать выводы рано.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По ее итогам была подписана совместная декларация, в которой среди прочего упоминается проект США — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Этот проект планируется реализовать на территории Армении.