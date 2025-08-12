Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимо стоять на собственной правде, не сдавая самого главного – свободы и независимости.

"Безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце. Есть вещи, которые есть у тебя в конституции", — заметил Зеленский.

Он также добавил, что нельзя сдаваться в этой войне. Потому что, как бы сложно ни было, «война эта — за независимость Украины», отметил Зеленский.

"И мало кто понимает, что эту войну за независимость Украина уже выстояла. Нужно только время, чтобы нас не сломали. Кто угодно". – заявил украинский лидер.