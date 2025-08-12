Советник Кремля озвучил требования Путина

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра европейских и международных исследований при Высшей школе экономики и советник Кремля по внешней политике, рассказал Corriere della Sera, что президент РФ Владимир Путин предлагает вывести войска ВСУ из Донбасса.
Одновременно Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. При этом линия фронта по другим направлениям, кроме Донбасса, должна сохраниться.
Кроме того, Москва настаивает, чтобы Украина взяла обязательство не вступать в НАТО. Важной частью соглашения должна стать демилитаризация Украины и конституционная реформа с переходом к федеративному устройству.
При этом Россия хочет заключить двустороннее соглашение с США без участия Украины и Европейского союза. Издание отмечает, что, если Украина откажется от этих условий, Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп прекратит всю военную помощь Киеву. Также прекратятся поставки оружия европейским странам, чтобы оно не попало в Украину.