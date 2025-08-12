Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра европейских и международных исследований при Высшей школе экономики и советник Кремля по внешней политике, рассказал Corriere della Sera, что президент РФ Владимир Путин предлагает вывести войска ВСУ из Донбасса.

Одновременно Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. При этом линия фронта по другим направлениям, кроме Донбасса, должна сохраниться.