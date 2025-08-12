USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Израильтяне против оккупации Газы

19:48 658

Тель-Авив (Израиль). Тысячи людей вышли на протесты из-за планов правительства по захвату Газы

Гирдвуд (Аляска, США). Отель, где состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина

Стамбул (Турция). Протестующие скандируют лозунги во время пропалестинской демонстрации у мечети Айя-София

Газа (Палестина). В результате израильского авиаудара убиты пять сотрудников телеканала Al-Jazeera

Богота (Колумбия). Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения

Константиновка (Украина). Пожар после российского удара по жилому дому

Франкфурт (Германия). «Осетровая луна» - последнее летнее полнолуние

Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 3404
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 659
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 2124
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку обновлено 21:00
21:00 3048
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 1479
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика, все еще актуально
17:05 2327
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 9684
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
19:11 2506
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 5372
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 1351
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 1190

