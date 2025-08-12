Самая крупная солнечная электростанция в Азербайджане

Во вторник в Билясуваре началось строительство самой крупной в стране солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 МВт, сообщили haqqin.az в компании Masdar, реализующей этот проект.

Данная станция будет введена в эксплуатацию до 2027 года. Солнечные панели поставляются компанией China Energy Development.

Эта СЭС входит в число трех стратегических возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 1 ГВт, по которым компания Masdar подписала соглашения с ответственными структурами Азербайджана.

Помимо данной крупнейшей в стране СЭС, Masdar в партнерстве с SOCAR Green планирует до 2027 года построить солнечную электростанцию на 315 МВт в Нефтчале и ветроэлектростанцию на 240 МВт в Гарадаге.

Напомним, 16 ноября 2024 года в Баку в рамках COP29 было подписано финансовое соглашение с ЕБРР, Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на сумму $670 млн по финансированию данных объектов ВИЭ. Также в числе кредиторов - Всемирный банк.

Создание этих ВИЭ позволит Азербайджану довести долю зеленой энергетики в энергобалансе страны в 2027 году до 34-35 процентов.