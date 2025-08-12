СБУ снова сильно ударила по складу дронов в Татарстане

Отмечается, что склад расположен в населенном пункте Кзыл-Юл Республики Татарстан, на расстоянии около 1300 километров от Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) вновь поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию дроны «Шахед», а также иностранные комплектующие к ним.

«Видео, снятые местными жителями, подтверждают поражение объекта, в помещениях которого обнаружены очаги возгорания... Повторная атака на этот военный объект направлена на снижение возможностей противника по ведению атак с использованием дронов», — говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба отмечает, что продолжает операции по поражению объектов в глубоком тылу России.

Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружение российской армии, будут продолжаться, подчеркивается в сообщении.

В СБУ напомнили, что предыдущий удар дальнобойных беспилотников по этому военному объекту был нанесен 9 августа текущего года.