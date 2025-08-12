USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

СБУ снова сильно ударила по складу дронов в Татарстане

20:01

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) вновь поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию дроны «Шахед», а также иностранные комплектующие к ним.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что склад расположен в населенном пункте Кзыл-Юл Республики Татарстан, на расстоянии около 1300 километров от Украины.

«Видео, снятые местными жителями, подтверждают поражение объекта, в помещениях которого обнаружены очаги возгорания... Повторная атака на этот военный объект направлена на снижение возможностей противника по ведению атак с использованием дронов», — говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба отмечает, что продолжает операции по поражению объектов в глубоком тылу России.

Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружение российской армии, будут продолжаться, подчеркивается в сообщении.

В СБУ напомнили, что предыдущий удар дальнобойных беспилотников по этому военному объекту был нанесен 9 августа текущего года.

Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
19:07
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы
19:48
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
21:00
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит
17:05
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
18:20
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
19:11
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
15:57
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27

