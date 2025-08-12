СБУ снова сильно ударила по складу дронов в Татарстане

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) вновь поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию дроны «Шахед», а также иностранные комплектующие к ним.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что склад расположен в населенном пункте Кзыл-Юл Республики Татарстан, на расстоянии около 1300 километров от Украины.
«Видео, снятые местными жителями, подтверждают поражение объекта, в помещениях которого обнаружены очаги возгорания... Повторная атака на этот военный объект направлена на снижение возможностей противника по ведению атак с использованием дронов», — говорится в сообщении СБУ.
Спецслужба отмечает, что продолжает операции по поражению объектов в глубоком тылу России.
Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружение российской армии, будут продолжаться, подчеркивается в сообщении.
В СБУ напомнили, что предыдущий удар дальнобойных беспилотников по этому военному объекту был нанесен 9 августа текущего года.