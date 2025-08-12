USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?

Кто стреляет в азербайджанскую нефть?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
20:08 1702

Загадка с загрязнением азербайджанской нефти органическими хлоридами, экспортируемой по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, продолжает оставаться неразгаданной. Компания BP, оператор нефтепровода и терминала в Джейхане, где нефть загружается на танкеры, ранее заявила о проведении расследования для выяснения причин загрязнения. Однако никаких результатов расследования все еще нет.

Как сообщал ранее haqqin.az, официальные лица Румынии рассматривают версию диверсии со стороны России. По информации румынских СМИ, для этого потребовалось бы закачать в трубопровод несколько цистерн хлора.

Официальные лица Румынии рассматривают версию диверсии со стороны России

Напомним, одной из европейских компаний, закупавших загрязненную азербайджанскую нефть, стала румынская OMV Petrom. Из-за загрязнения нефтеперерабатывающий завод компании оказался под угрозой остановки: правительство Румынии во избежание дефицита топлива выделило компании бензин и дизтопливо из государственных резервов.

Как пишет EurActiv, на данный момент Румыния приостановила импорт азербайджанской нефти через терминал Констанца до выяснения обстоятельств. Нефть снова поступает из Азербайджана, но уже по другому маршруту — через Трансальпийский нефтепровод (TAL).

Чехия впервые начала получать нефть по этому маршруту весной нынешнего года, разорвав многолетнюю зависимость от нефтепровода «Дружба», по которому десятилетиями поставлялась российская нефть.

Хотя на терминале Джейхан загрузка загрязненной нефти на танкеры была прекращена, ситуация отразилась на стоимости азербайджанской нефти на мировых рынках

Отмечается, что загрязненная нефть была обнаружена также на австрийских мощностях компании OMV и в итальянской компании Eni.

Хлориды обычно применяются для очистки нефтяных скважин или ускорения потока нефти в трубопроводах. Однако при попадании на нефтеперерабатывающие заводы они могут вызывать коррозию, способную серьезно повредить оборудование.

Хотя на терминале Джейхан загрузка загрязненной нефти на танкеры была прекращена, ситуация отразилась на стоимости азербайджанской нефти на мировых рынках. На аукционах 12 августа Azeri Light предлагалась по 68 долларов за баррель, что всего на 1 доллар выше цены нефти марки Brent.

При этом, как сообщает Reuters, цена на азербайджанскую нефть в целом оставалась стабильной. В настоящее время трейдеры оценивают последствия недавней проблемы с загрязнением.

Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 2017
Не конец роли России. А конец монополии… влиятельные аналитики об ослаблении роли Кремля
21 июля 2025, 18:06 8912
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы; все еще актуально
15 июля 2025, 20:33 14364
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 3409
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 661
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 2129
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку обновлено 21:00
21:00 3054
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 1483
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика, все еще актуально
17:05 2330
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 9686
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
19:11 2509
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 5374
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 1351
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 1191

