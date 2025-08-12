Кто стреляет в азербайджанскую нефть?

Загадка с загрязнением азербайджанской нефти органическими хлоридами, экспортируемой по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, продолжает оставаться неразгаданной. Компания BP, оператор нефтепровода и терминала в Джейхане, где нефть загружается на танкеры, ранее заявила о проведении расследования для выяснения причин загрязнения. Однако никаких результатов расследования все еще нет. Как сообщал ранее haqqin.az, официальные лица Румынии рассматривают версию диверсии со стороны России. По информации румынских СМИ, для этого потребовалось бы закачать в трубопровод несколько цистерн хлора.

Напомним, одной из европейских компаний, закупавших загрязненную азербайджанскую нефть, стала румынская OMV Petrom. Из-за загрязнения нефтеперерабатывающий завод компании оказался под угрозой остановки: правительство Румынии во избежание дефицита топлива выделило компании бензин и дизтопливо из государственных резервов. Как пишет EurActiv, на данный момент Румыния приостановила импорт азербайджанской нефти через терминал Констанца до выяснения обстоятельств. Нефть снова поступает из Азербайджана, но уже по другому маршруту — через Трансальпийский нефтепровод (TAL). Чехия впервые начала получать нефть по этому маршруту весной нынешнего года, разорвав многолетнюю зависимость от нефтепровода «Дружба», по которому десятилетиями поставлялась российская нефть.