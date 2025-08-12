Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме «Молодежь здесь» заявил о необходимости проработать возможность упрощения пересечения государственной границы для молодых граждан страны.

По его словам, сейчас действует ограничение — пересекать границу нельзя до 18 лет. Зеленский предложил повысить этот возрастной порог до 22 лет и снять ограничения для этой категории граждан.

«Я поручил правительству вместе с военным командованием рассмотреть этот вопрос», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что это решение поможет молодым украинцам сохранять связь с родиной и развиваться в Украине, прежде всего в сфере образования.