Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев

20:36

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме «Молодежь здесь» заявил о необходимости проработать возможность упрощения пересечения государственной границы для молодых граждан страны.

По его словам, сейчас действует ограничение — пересекать границу нельзя до 18 лет. Зеленский предложил повысить этот возрастной порог до 22 лет и снять ограничения для этой категории граждан.

«Я поручил правительству вместе с военным командованием рассмотреть этот вопрос», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что это решение поможет молодым украинцам сохранять связь с родиной и развиваться в Украине, прежде всего в сфере образования.

Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
19:07
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы
19:48
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
21:00
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит
17:05
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
18:20
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
19:11
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
15:57
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27

