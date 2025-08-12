USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Лавров обсудил с Рубио встречу на Аляске

20:51 155

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили подготовку к предстоящей 15 августа встрече лидеров двух стран на Аляске. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"12 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа", - указали в МИД.

Стороны подтвердили настрой на успешное проведение российско-американского саммита на Аляске. "С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - указали в ведомстве.

Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 3417
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 662
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 2133
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» в Баку обновлено 21:00
21:00 3058
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 1488
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика, все еще актуально
17:05 2330
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 9688
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании глав МВД СНГ
19:11 2512
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 5375
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 1353
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 1191

