В России решили запретить звонки через WhatsApp и Telegram?

21:04 1389

На самом высоком уровне в России принято решение запретить звонки через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Этот шаг объясняют борьбой с терроризмом, однако эксперты рассматривают его как попытку цифровой изоляции страны, сообщают российские СМИ.

Хотя каналы и переписки пока останутся доступны, обход ограничений даже с использованием иностранных SIM-карт станет невозможен — весь трафик будет фильтроваться внутри страны.

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщил, что крупнейшие операторы связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — обратились с просьбой запретить звонки через иностранные мессенджеры. Аналогичную информацию опубликовала журналистка Ксения Собчак, ссылаясь на источник в правительстве.

В то же время источник РБК в одном из телеком-операторов отметил, что подобное предложение уже выдвигалось в мае, но тогда не получило поддержки.

Между тем в компании «Ростелеком» заявили, что не в курсе этой инициативы. Президент компании Михаил Осеевский во время церемонии запуска новой базовой станции в Курской области рассказал «Коммерсанту»: «Мы про такую инициативу ничего не знаем».

Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
22:54 21
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
22:08 1057
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
21:46 5362
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
21:33 1937
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
20:08 4031
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
17:57 5826
Где состоится встреча Путина и Трампа?
Где состоится встреча Путина и Трампа?
21:17 1082
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 5652
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 1187
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 3836
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 2342
