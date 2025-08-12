В России решили запретить звонки через WhatsApp и Telegram?

Хотя каналы и переписки пока останутся доступны, обход ограничений даже с использованием иностранных SIM-карт станет невозможен — весь трафик будет фильтроваться внутри страны.

На самом высоком уровне в России принято решение запретить звонки через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Этот шаг объясняют борьбой с терроризмом, однако эксперты рассматривают его как попытку цифровой изоляции страны, сообщают российские СМИ.

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщил, что крупнейшие операторы связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — обратились с просьбой запретить звонки через иностранные мессенджеры. Аналогичную информацию опубликовала журналистка Ксения Собчак, ссылаясь на источник в правительстве.

В то же время источник РБК в одном из телеком-операторов отметил, что подобное предложение уже выдвигалось в мае, но тогда не получило поддержки.

Между тем в компании «Ростелеком» заявили, что не в курсе этой инициативы. Президент компании Михаил Осеевский во время церемонии запуска новой базовой станции в Курской области рассказал «Коммерсанту»: «Мы про такую инициативу ничего не знаем».