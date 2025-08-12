USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

А Гаджи Мазан захватил Виляшчай

наши беды
Эльяс Шафиев, собкор
21:16 2621

Государственная служба по надзору за использованием и охраной вод при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана зафиксировала в ходе плановых контрольных мероприятий факт незаконного захвата водохранилища Виляшчай.

Проверкой установлено, что компания SİRR-M, используя тяжелую строительную технику, самовольно извлекала грунт и песчано-гравийную смесь из ложа водохранилища, заняв его часть без каких-либо прав собственности, пользования или аренды. Работы велись без согласия балансодержателя и эксплуатирующей организации, а также без официального решения о выделении участка водохранилища.

Подобные действия подпадают под статью 188.1 Уголовного кодекса Азербайджана, нарушают правила эксплуатации гидротехнического сооружения государственного значения и создают угрозу его безопасному функционированию.

Захват водохранилища налицо...

Особое беспокойство вызывает тот факт, что добыча полезных ископаемых в акватории сопряжена с риском попадания в воду опасных отходов. Виляшчайское водохранилище обеспечивает водой Масаллинский район для бытовых и сельскохозяйственных нужд, а Джалилабадский район — питьевой водой. Таким образом, загрязнение может привести к ухудшению качества воды и создать угрозу жизни и здоровью десятков тысяч жителей этого региона.

Все материалы, собранные в ходе проверки Государственной службой по надзору за использованием и охраной вод, переданы в Генеральную прокуратуру республики.

Согласно данным Государственного реестра юридических лиц, компания SİRR-M зарегистрирована в 2005 году в селе Йеддодоймаг Масаллинского района. Ее нынешним законным представителем является Азимов Махмуд Низами оглу. При этом в местных СМИ неоднократно сообщалось, что данная компания выигрывала тендеры, проводимые государственными структурами. Так, в январе 2023 года ей был поручен текущий ремонт административного здания Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции в Баку на сумму около 276 тысяч манатов. Тогда в качестве законного представителя SİRR-M значился Гуламов Вюсал Насреддин оглу.

Тот самый Гаджи Мазан

В то же время в ряде публикаций утверждается, что фактическим владельцем SİRR-M является предприниматель Рамазан Зейналов, известный как «Гаджи Мазан». Уроженец того же села Йеддодоймаг, Зейналов считается одним из представителей среднего звена азербайджанского бизнеса, владеет строительными и ресторанными проектами, а также связан родственными узами с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде.

Жалобы на деятельность компании в районе водохранилища Виляшчай поступают уже не первый год. Местные жители неоднократно сообщали в СМИ о незаконной вывозке гравия и камня из русла реки. Три года назад жители Масаллы заявляли, что техника SİRR-M работает вблизи плотины и что с территории ежедневно вывозится до ста грузовиков грунта и гравия. И по этим фактам в правоохранительные органы также направлялись обращения.

Ранее Министерство внутренних дел подтверждало, что местное управление полиции проводит проверку по сообщениям о незаконных работах в водоохранной зоне.

Читайте по теме

В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 2177
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 5681
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий; все еще актуально
3 августа 2025, 16:53 11614
Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
22:54 23
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
22:08 1058
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
21:46 5363
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
21:33 1937
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
20:08 4032
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
17:57 5827
Где состоится встреча Путина и Трампа?
Где состоится встреча Путина и Трампа?
21:17 1082
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 5653
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 1189
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 3837
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 2343

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
22:54 23
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
22:08 1058
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
21:46 5363
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
21:33 1937
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
20:08 4032
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
17:57 5827
Где состоится встреча Путина и Трампа?
Где состоится встреча Путина и Трампа?
21:17 1082
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 5653
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 1189
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 3837
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 2343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться