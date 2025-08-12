А Гаджи Мазан захватил Виляшчай

Государственная служба по надзору за использованием и охраной вод при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана зафиксировала в ходе плановых контрольных мероприятий факт незаконного захвата водохранилища Виляшчай. Проверкой установлено, что компания SİRR-M, используя тяжелую строительную технику, самовольно извлекала грунт и песчано-гравийную смесь из ложа водохранилища, заняв его часть без каких-либо прав собственности, пользования или аренды. Работы велись без согласия балансодержателя и эксплуатирующей организации, а также без официального решения о выделении участка водохранилища. Подобные действия подпадают под статью 188.1 Уголовного кодекса Азербайджана, нарушают правила эксплуатации гидротехнического сооружения государственного значения и создают угрозу его безопасному функционированию.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что добыча полезных ископаемых в акватории сопряжена с риском попадания в воду опасных отходов. Виляшчайское водохранилище обеспечивает водой Масаллинский район для бытовых и сельскохозяйственных нужд, а Джалилабадский район — питьевой водой. Таким образом, загрязнение может привести к ухудшению качества воды и создать угрозу жизни и здоровью десятков тысяч жителей этого региона. Все материалы, собранные в ходе проверки Государственной службой по надзору за использованием и охраной вод, переданы в Генеральную прокуратуру республики. Согласно данным Государственного реестра юридических лиц, компания SİRR-M зарегистрирована в 2005 году в селе Йеддодоймаг Масаллинского района. Ее нынешним законным представителем является Азимов Махмуд Низами оглу. При этом в местных СМИ неоднократно сообщалось, что данная компания выигрывала тендеры, проводимые государственными структурами. Так, в январе 2023 года ей был поручен текущий ремонт административного здания Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции в Баку на сумму около 276 тысяч манатов. Тогда в качестве законного представителя SİRR-M значился Гуламов Вюсал Насреддин оглу.