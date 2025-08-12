Трамп поделился кадрами встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.
В видео представлены фрагменты выступлений лидеров.
