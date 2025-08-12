Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами подчеркнул, что уступки России без гарантий безопасности могут привести к новой агрессии и риску начала «третьей войны».

По его мнению, Россия не предлагает Украине полностью выйти из Донбасса в обмен на выход с какой-то своей территории. «По большому счету, они предлагают просто не наступать дальше, а не выйти откуда-то», — пояснил Зеленский. Он отметил, что ситуация, когда выход из Донбасса рассматривается как условие прекращения огня, по сути, является достаточно условным соглашением. Это означает, что Украине предлагают покинуть территорию, которую она контролирует, в обмен на обещание прекращения наступления.

Зеленский добавил, что российская сторона понимает, что Харьков и Сумская область остаются вне их контроля. Также он отметил, что в районе Кинбурнской косы, блокирующей морской порт Николаева, у России нет сил для активных действий. «Они просто хотят, чтобы мы вышли из Донбасса и передали им эту территорию», — подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что украинские войска не намерены выходить из Донбасса. Он отметил, что эти территории незаконно заняты, а Донбасс для России служит плацдармом для будущего наступления. Выход украинских войск с этой территории откроет путь к новой войне.

Зеленский сравнил Донбасс с Крымом, который ранее служил базой для наступления на юг Украины. Он подчеркнул, что в составе российских войск есть значительное число бойцов, набранных на территориях, захваченных после 2014 года. Таким образом формировался плацдарм для полномасштабного вторжения. «Если сегодня мы выйдем из Донбасса, мы откроем путь для новой военной операции», — сказал президент.

По его словам, через несколько лет российская сторона может угрожать и другим областям — Запорожской, Днепровской и Харьковской. Поэтому любые территориальные вопросы невозможно рассматривать без гарантий безопасности. В противном случае Украине могут передать около 9 тысяч квадратных километров — примерно 30% Донецкой области, что станет плацдармом для новой агрессии.

Зеленский также рассказал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил о необходимости территориальных уступок с обеих сторон. Однако, по словам президента, это не предложение США, а позиция России. Украина получила сигнал от Уиткоффа, что Россия готова к окончанию войны. По крайней мере, к прекращению огня.

Он отметил, что российское давление ощущается ежедневно, но это не пугает украинскую сторону. Зеленский предупредил, что Россия может требовать от Украины вывода войск из Донбасса в обмен на прекращение огня. Также президент предполагает, что на встрече Трампа и Путина может обсуждаться вопрос территориальных уступок без участия Украины.

Президент считает, что в случае отказа санкции могут быть введены как против России, так и против Украины, и сняты лишь после решения территориального вопроса.

Зеленский подчеркнул, что не слышал предложений, гарантирующих безопасность Украины и предотвращение новой войны. Он напомнил, что Россия уже дважды начинала военные действия при разных американских администрациях и ничто не гарантирует, что не последует третья война.

Глава государства объяснил, что для России Донбасс — это не столько вопрос территории, сколько инструмент для подрыва суверенитета Украины. «Ему не нужна суверенная Украина. В этом вся суть», — сказал Зеленский.

Он отметил, что передача даже части Донецкой области без гарантий безопасности будет означать помощь России в подготовке новой военной операции. Поэтому Украина требует четких гарантий сохранения суверенитета и независимости.

Зеленский подчеркнул, что не собирается сдавать страну, потому что не имеет на это права. Он призвал не рассматривать государство как частную собственность и отметил, что обмен территориями — сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности.

Президент рассказал, что Россия готовится к наступлению на трех направлениях — Запорожском, Покровском и Новопавловском, куда будут переброшены около 27 тысяч дополнительных военнослужащих из числа наиболее боеспособных подразделений.

Он отметил, что российские войска готовятся к наступлению после 15 августа. По словам Зеленского, он ожидает, что к сентябрю они будут полностью готовы.

По словам Зеленского, Россия будет демонстрировать некоторое продвижение по всем направлениям, чтобы политически давить на Украину и добиваться территориальных уступок. Украина, в свою очередь, будет готовиться к отражению этих действий.

Напомним, на этой неделе президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин должны провести историческую встречу.