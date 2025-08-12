USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Азербайджан подтверждает приверженность партнерству с НАТО

21:50

Азербайджан остается приверженным партнерству с НАТО.

Oб этом говорится в публикации представительства Азербайджана при Североатлантическом альянсе в соцсети Х.

"Азербайджан полон решимости вносить вклад в международный мир и безопасность в рамках программы "Партнерство ради мира", - отмечается в публикации.

Также была выражена благодарность помощнику генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борису Руге за поздравления в связи с соглашениями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.

Отметим, сегодня помощник генсека НАТО Борис Руге встретился с представителями Азербайджана и Армении при Альянсе. Они обсудили итоги переговоров лидеров в Вашингтоне.

