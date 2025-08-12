USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

22:08 1070

Президент США Дональд Трамп намерен 15 августа на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в штате Аляска лучше понять позицию России для достижения мира в Украине. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Цель этой встречи для президента — уехать с более четким пониманием того, как можно положить конец этой войне», — отметила она.

При этом Ливитт не исключила возможность визита Трампа в Россию в будущем. В ответ на вопрос о планах американского лидера посетить Россию она сказала: «Возможно, есть такие планы».

Ранее представители США и России обсуждали разные варианты мест для встречи лидеров двух стран. Однако сам Трамп считает большой честью провести переговоры с Путиным именно на американской земле — на Аляске.

«Обсуждалось много мест, — рассказала пресс-секретарь. — Но, конечно, Аляска — это штат США, и президент с большой честью ждет здесь встречи с президентом Путиным».

В то же время Трамп заинтересован в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, но основной акцент на предстоящей встрече будет сделан на мирном урегулировании конфликта в Украине.

«Президент действительно заинтересован в таких обсуждениях, но сейчас его приоритет — прекращение войны в Украине», — пояснила Ливитт.

Кроме того, она заявила, что Зеленский не будет присутствовать на встрече Трампа и Путина на Аляске.

«Эта встреча состоится потому, что Путин попросил Трампа о встрече», – так ответила Ливитт на вопрос о том, почему Зеленского не позвали на Аляску.

За столом переговоров будет представлена только одна сторона войны в Украине, добавила она.

Но, по словам Ливитт, Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием США, России и Украины.

Также представитель Белого дома отметила, что США видят прогресс благодаря прямым переговорам между Россией и Украиной, к которым призывал Трамп.

«Не хочу устанавливать красные линии за президента, но он призвал стороны обсуждать гуманитарные вопросы напрямую. Мы уже видим результаты: обмен военнопленными и возвращение детей», — сообщила пресс-секретарь.

