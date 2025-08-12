На Аляске объявлено стихийное бедствие накануне саммита Трампа и Путина

Власти штата Аляска призывают жителей эвакуироваться из некоторых районов долины Менденхолл в связи с ожидаемым на этой неделе ледниковым наводнением.

Предполагается, что в течение недели вода хлынет из плотины в озеро Менденхолл, расположенное у подножия ледника. Оттуда вода попадет в реку Менденхолл и устремится к домам. Пока неясно, насколько сильным будет наводнение. Стихийность явления зависит от приливов, количества осадков и эффективности противопаводковых сооружений.

Популярные туристические места Аляски - зона отдыха «Менденхолл-Глейшер» и тропа «Наггет-Фолс» - объявили о временном закрытии в связи с надвигающейся угрозой. В местной школе создано убежище для экстренной эвакуации, а государственные и местные власти в качестве меры предосторожности объявили о заблаговременном предупреждении о стихийном бедствии.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,3 на Аляске. Подземные толчки были зафиксированы к югу от поселка Санд-Пойнт на Алеутских островах, в котором живут около тысячи человек. Спустя два часа предупреждение о землетрясении было отменено властями США.