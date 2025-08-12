USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

На Аляске объявлено стихийное бедствие накануне саммита Трампа и Путина

22:27 497

Власти штата Аляска призывают жителей эвакуироваться из некоторых районов долины Менденхолл в связи с ожидаемым на этой неделе ледниковым наводнением.

Предполагается, что в течение недели вода хлынет из плотины в озеро Менденхолл, расположенное у подножия ледника. Оттуда вода попадет в реку Менденхолл и устремится к домам. Пока неясно, насколько сильным будет наводнение. Стихийность явления зависит от приливов, количества осадков и эффективности противопаводковых сооружений.

Популярные туристические места Аляски - зона отдыха «Менденхолл-Глейшер» и тропа «Наггет-Фолс» - объявили о временном закрытии в связи с надвигающейся угрозой. В местной школе создано убежище для экстренной эвакуации, а государственные и местные власти в качестве меры предосторожности объявили о заблаговременном предупреждении о стихийном бедствии.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,3 на Аляске. Подземные толчки были зафиксированы к югу от поселка Санд-Пойнт на Алеутских островах, в котором живут около тысячи человек. Спустя два часа предупреждение о землетрясении было отменено властями США.

Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
22:54 45
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
22:08 1080
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
21:46 5370
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
21:33 1957
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
20:08 4044
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
17:57 5836
Где состоится встреча Путина и Трампа?
Где состоится встреча Путина и Трампа?
21:17 1088
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 5670
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 1193
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 3850
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 2350

