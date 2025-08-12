Тайны операции «Паутина»

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что планировалось провести операцию «Паутина» к 9 мая, однако водители грузовиков, с которых запускали дроны, ушли в запой на Пасху, из-за чего операцию пришлось отложить на месяц.

Для реализации операции СБУ создала в Челябинске фиктивную логистическую компанию, арендовав офис и склады неподалеку от местного управления ФСБ. Один из участников операции занимался изготовлением специальных «домиков» для запуска дронов с фур, но не знал о полной цели работы, чтобы сохранить секретность.

В ходе операции применялись уникальные FPV-дроны собственной разработки, оснащенные специальной системой связи и боевым зарядом. Кроме того, были созданы автономные охотничьи домики с батареями, которые обеспечивали непрерывное питание дронов, что позволило бы проводить операцию даже в холодное время года.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно поддерживал связь с командой спецоперации. Название «Паутина» операция получила еще на этапе планирования, когда глава СБУ и его коллега на блокноте схематично изобразили логистические связи к вражеским аэродромам.

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация РФ.