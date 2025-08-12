USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Тайны операции «Паутина»

22:43 294

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что планировалось провести операцию «Паутина» к 9 мая, однако водители грузовиков, с которых запускали дроны, ушли в запой на Пасху, из-за чего операцию пришлось отложить на месяц.

Для реализации операции СБУ создала в Челябинске фиктивную логистическую компанию, арендовав офис и склады неподалеку от местного управления ФСБ. Один из участников операции занимался изготовлением специальных «домиков» для запуска дронов с фур, но не знал о полной цели работы, чтобы сохранить секретность.

В ходе операции применялись уникальные FPV-дроны собственной разработки, оснащенные специальной системой связи и боевым зарядом. Кроме того, были созданы автономные охотничьи домики с батареями, которые обеспечивали непрерывное питание дронов, что позволило бы проводить операцию даже в холодное время года.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно поддерживал связь с командой спецоперации. Название «Паутина» операция получила еще на этапе планирования, когда глава СБУ и его коллега на блокноте схематично изобразили логистические связи к вражеским аэродромам.

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация РФ.

Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме над «Шкендией»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
22:54 46
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
22:08 1081
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
21:46 5371
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
21:33 1958
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
20:08 4046
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
17:57 5837
Где состоится встреча Путина и Трампа?
Где состоится встреча Путина и Трампа?
21:17 1088
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
19:07 5672
Израильтяне против оккупации Газы
Израильтяне против оккупации Газы объектив haqqin.az
19:48 1193
Советник Кремля озвучил требования Путина
Советник Кремля озвучил требования Путина
19:49 3851
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
Зеленский: Надо еще немного времени, чтобы нас не сломали
19:31 2351

