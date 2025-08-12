Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»

«Одержали важную победу. Сегодня на стадионе была прекрасная атмосфера. В первые минуты пропустили, затем смогли изменить ход игры. Хорошая игра получилась. Порадовали болельщиков. Желаю успехов «Шкендии» в следующих матчах.

Ожидал ли я такую крупную победу? Не ждал, но хотел. В любой игре может быть забито три, четыре, пять голов… Крупные победы приятны. Такого типа игры, как сегодня, бывают. Важно побеждать после первого пропущенного мяча.

Выход 18-летнего Хикмета Джабраилзаде? Мы привлекли его из нашей академии. У него хорошие физические данные. Ему еще много надо над собой работать. Будем давать ему шансы. Я с уверенностью взял его в команду. Главное, чтобы он продолжал работать.

С кем я хотел бы сыграть в раунде плей-офф - с «Ференцварошем» или «Лудогорцем»? Я об этом даже не думаю. Не хочу кого-то выделять. Скоро узнаем, кто нас ждет.

Перенос матча чемпионата 1-го тура с «Сабахом» никак не скажется. Там без переноса никак не обойтись, потому что должен быть соответствующий перерыв между играми. Желаю «Сабаху» успеха в ответном матче против «Левски». Верю, что «Сабах» сможет пройти в следующий раунд, хотя соперник серьезный.

Давление на «Карабах» со стороны болельщиков и общественности? Я это воспринимаю нормально. Любая критика со стороны азербайджанцев мне приятна.

Как я отношусь к тому, что сразу несколько команд будут проводить домашние матчи на искусственном поле в Шемахе? Игра на искусственном газоне нам максимально вредит. Там и травмы случаются чаще. Если после матчей еврокубков нам придется играть на искусственном поле, таком как в Шемахе, то риск травмы очень высок, потому что футболисты не полностью восстановятся. К тому же там придется играть днем, потому что нет освещения. В жару играть на искусственном поле очень непросто.

То, что команд в Премьер-лиге стало больше, - это хорошо. Но то, что команды будут играть в Шемахе, - проблема.

Вопрос поля на повестке дня. Всегда обсуждается на заседаниях Исполкома АФФА. Клубам-дебютантам, у которых нет возможности играть на своих полях, дали отсрочку. Через год к ним будет более строгое отношение. Нужно преодолеть эти трудности. Верю, что в будущем у этих клубов будут нормальные стадионы».