Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Покровск на грани катастрофы

12 августа 2025, 22:59

В Покровске закрылся последний магазин, при этом в городе остаются около 1300 человек, сказал глава ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, заехать в город почти невозможно из-за постоянных обстрелов, а эвакуация сильно осложнена.

Месяц назад в Покровск удалось завезти гуманитарную помощь, и у местных еще есть запасы, но надолго их не хватит. Поэтому сейчас с провизией помогают военные, которые также участвуют в эвакуации населения, отметил он.

Электричества, как и централизованного водоснабжения, в городе нет с конца декабря 2024 года. До прошлой недели там работала точка выдачи воды, но после очередного удара восстановить ее не удастся. Несмотря на это, горожане все еще могут пользоваться более чем 300 скважинами, отметил Добряк.

12 августа 2025, 23:32
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
12 августа 2025, 21:46
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
12 августа 2025, 20:08
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана
12 августа 2025, 17:57

