Покровск на грани катастрофы

В Покровске закрылся последний магазин, при этом в городе остаются около 1300 человек, сказал глава ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, заехать в город почти невозможно из-за постоянных обстрелов, а эвакуация сильно осложнена.

Месяц назад в Покровск удалось завезти гуманитарную помощь, и у местных еще есть запасы, но надолго их не хватит. Поэтому сейчас с провизией помогают военные, которые также участвуют в эвакуации населения, отметил он.

Электричества, как и централизованного водоснабжения, в городе нет с конца декабря 2024 года. До прошлой недели там работала точка выдачи воды, но после очередного удара восстановить ее не удастся. Несмотря на это, горожане все еще могут пользоваться более чем 300 скважинами, отметил Добряк.