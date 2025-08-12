USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Пекин отреагировал на встречу Трампа и Путина

12 августа 2025, 23:19 807

Китай заявил, что в переговорах о мире в Украине должны участвовать все заинтересованные стороны, сообщает Newsweek.

Таким образом Пекин отреагировал на отсутствие Владимира Зеленского и представителей ЕС на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны примут участие в переговорном процессе в установленном порядке и достигнут справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех участников, в ближайшее время», — цитирует издание представителя МИД КНР.

Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 1634
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
00:13 634
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 922
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
00:01 997
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 880
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54 1493
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08 2218
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
12 августа 2025, 21:46 6158
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33 3111
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
12 августа 2025, 20:08 5319
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
12 августа 2025, 17:57 6588

