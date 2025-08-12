Пекин отреагировал на встречу Трампа и Путина

Китай заявил, что в переговорах о мире в Украине должны участвовать все заинтересованные стороны, сообщает Newsweek.
Таким образом Пекин отреагировал на отсутствие Владимира Зеленского и представителей ЕС на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны примут участие в переговорном процессе в установленном порядке и достигнут справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех участников, в ближайшее время», — цитирует издание представителя МИД КНР.