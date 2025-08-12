USD 1.7000
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США

12 августа 2025, 23:27 881

Двусторонние экономические соглашения, заключенные Азербайджаном и Арменией с США, откроют новые перспективы для американского бизнеса и граждан.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Президент Дональд Трамп остаётся приверженным установлению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Весь мир знает, что он [президент Трамп – ред.] стремится к прочному миру между этими странами, независимо от длительности конфликтов или боевых действий. При этом, как мы видели, он сохраняет реализм. Его подход базируется на дипломатии, но он готов использовать все полномочия президента США, чтобы положить конец войнам», — отметила она.

По ее словам, договоренности с Баку и Ереваном отражают значительный потенциал Южного Кавказа в торговле, транзите, энергетике, инфраструктуре и технологиях, а также создают дополнительные возможности для американских компаний.

Брюс подчеркнула, что подписанный документ подтверждает статус Дональда Трампа как «президента мира».

«Президент Трамп продолжает доказывать, что страны способны преодолевать давние конфликты и двигаться к будущему мира, процветания и успеха», — сказала она.

Напомним, 8 августа президенты Ильхам Алиев и Дональд Трамп, а также премьер-министр Никол Пашинян подписали в Вашингтоне совместную декларацию о встрече лидеров Азербайджана и Армении.

