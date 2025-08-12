Путин сказал рост, значит рост

Президент РФ провел совещание по экономике, в котором приняли участие главные фигуры экономического блока: глава правительства Михаил Мишустин, замглавы администрации президента Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минфина Максим Решетников и Антон Силуанов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Некоторые поспешили назвать эту встречу подготовительной перед поездкой на Аляску: дескать, Путин хочет понять, насколько еще хватит ресурсов российской экономике, чтобы продолжать войну, и из этого исходить во время переговоров с Трампом. Но это крайне маловероятно. В возможностях еще долго вести активные боевые действия и удерживать народное хозяйство российский президент ничуть не сомневается. Так, легкая озабоченность «рисками чрезмерного охлаждения экономики». Риски вполне осязаемые. В тех секторах экономики, которые не заливаются государственными деньгами, то есть не связаны с военным производством, по данным Центра экономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который возглавляет брат экс-помощника президента по экономике, а ныне министра обороны Андрея Белоусова, все обстоит невесело. Лишь 34% компаний чувствуют себя более-менее, все остальные «в сложном положении», 7% - банкроты. ЦМАКП еще в начале года в своем докладе предупреждал о волне банкротств, которая неизбежна в 2025 году. Высокая закредитованность российского бизнеса при неподъемных процентных ставках приводит к неплатежеспособности компаний.

К концу года ситуация неизбежно ухудшится: по оценкам Россельхозбанка, в 2025 году российским компаниям предстоит погасить облигаций на 7,5 триллиона рублей, причем больше всего в четвертом квартале — 2,6 триллиона. Характерна ситуация в металлургии, когда-то одной из крупнейших в мире. В этой отрасли в России работает больше 650 тысяч человек. Издание «Холод» приводит впечатляющие цифры падения производства. Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината за шесть месяцев 2025 года рухнула на 89% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Новолипецкий металлургический комбинат в первом квартале текущего года показал чистый убыток в 1,2 миллиарда рублей против прибыли в 17,1 миллиарда годом ранее. Прибыль «Северстали» сократилась в 2,2 раза: за шесть месяцев 2024 года она была 81,8 миллиарда рублей, а за шесть месяцев 2025 года — 36,7 миллиарда рублей. Это ведущие предприятия российской индустрии. Падение не только по доходам, но и по общим объемам производства: за первые полгода выплавка упала на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Это при том, что в 2024 году Россия выплавила стали уже на 6,6% меньше, чем в 2023 году.