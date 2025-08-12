Продвижение украинских войск в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 6 из 18 захваченных сел или важных точек в Сумской области, а в двух местах вышли на границу с Россией.

«В Сумской области у нас было 18 точек — захваченных сел или важных позиций. Шесть из них освобождены, мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Утром мне доложили командующий Десантно-штурмовыми войсками Апостол и главнокомандующий ВСУ Сырский — зачистили еще 900 метров на Сумщине возле нескольких пунктов до границы», — рассказал Зеленский на встрече с журналистами.

Кроме того, он отметил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Запорожской области и продвинулись на один километр вглубь позиций войск РФ в Луганской области.