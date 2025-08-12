USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Продвижение украинских войск в Сумской области

12 августа 2025, 23:51 611

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 6 из 18 захваченных сел или важных точек в Сумской области, а в двух местах вышли на границу с Россией.

«В Сумской области у нас было 18 точек — захваченных сел или важных позиций. Шесть из них освобождены, мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Утром мне доложили командующий Десантно-штурмовыми войсками Апостол и главнокомандующий ВСУ Сырский — зачистили еще 900 метров на Сумщине возле нескольких пунктов до границы», — рассказал Зеленский на встрече с журналистами.

Кроме того, он отметил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Запорожской области и продвинулись на один километр вглубь позиций войск РФ в Луганской области.

Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 1639
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
00:13 636
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 927
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
00:01 1006
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 882
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54 1497
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08 2218
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
12 августа 2025, 21:46 6160
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33 3112
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
12 августа 2025, 20:08 5322
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
12 августа 2025, 17:57 6589

