Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:01

Пакт Трампа, Алиева и Пашиняна открывает редкую геополитическую перспективу для Турецкой Республики, поскольку он углубляет региональную стратегию и, по сути, кардинально перестраивает архитектуру безопасности Южного Кавказа.

Для Анкары TRIPP — это не просто инфраструктурный проект, а стратегическая ось пересечения торговли, энергетики и геополитики, способная усилить позиции Турции, укрепить ее связи с тюркскими государствами Евразии и снизить зависимость от транспортных узлов, контролируемых Россией и Ираном. Коридор вписывается в турецкую концепцию «Срединного коридора», обеспечивая непрерывное сухопутное сообщение из Турции через Нахчыван в Азербайджан и далее — в Центральную Азию, что создает альтернативу существующим маршрутам и укрепляет роль Турции как западного транспортного узла евразийской торговли.

Помимо перевозок между Турцией и Европой, маршрут открывает перспективы мультимодальных грузоперевозок с Ближнего Востока и Персидского залива в Центральную Азию. В прошлом году Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак заключили соглашение о создании транспортно-железнодорожного коридора, соединяющего Персидский залив с Европой через территорию Турции, что делает TRIPP логическим продолжением этих планов.

Экономический потенциал коридора выходит далеко за рамки транспортной сферы. Для турецких инвесторов он открывает доступ к проектам в области логистических центров, цифровой таможенной инфраструктуры и трансграничной электронной торговли. Только строительство и логистика оцениваются примерно в 15 миллиардов долларов. По предварительным прогнозам, к 2030 году доход Азербайджана от транзита может достигать 1,2 миллиарда, а Турции — около 900 миллионов долларов ежегодно.

Коридор также способен усилить энергетическое значение Турции, создав новые маршруты поставок как в зоне Каспийского региона, так и за его пределами, что повысит переговорные позиции Анкары в отношениях с Европейским союзом.

Москва, долгие годы контролировавшая в регионе вопросы посредничества, безопасности и транспортных переговоров, теперь рискует потерять транзитные доходы и политический контроль, поскольку после упразднения Минской группы ОБСЕ именно Вашингтон задает новые правила игры.

Таким образом, для Анкары сложившаяся ситуация представляет редкое совпадение интересов, при котором стратегия США по вытеснению России из региона сочетается с турецкими планами по созданию независимых восточно-западных торговых маршрутов.

Исторические для тюркского мира перспективы, связанные с проектом TRIPP, могут обернуться геополитической ловушкой

И если TRIPP станет ключевым восточно-западным транзитным маршрутом, доходы Ирана от текущих транспортных направлений могут существенно сократиться, а резервный маршрут через Нахчыван, который в Иране называют «Аразской дорогой», утратит приоритет.

Одновременно контроль Вашингтона над коридором рассматривается как альтернатива китайской инициативе «Пояс и путь». Таким образом, усиливая турецкий «Срединный коридор», США стремятся ограничить влияние Пекина в Евразии.

Вместе с тем в Турции осознают и потенциальные риски. Долгосрочное (как минимум на 99 лет) управление Соединенными Штатами коридором может ограничить логистические преимущества Турции, а ответные действия России и Ирана способны нарушить хрупкий дипломатический баланс.

В этих условиях Анкара должна проводить взвешенную и прагматичную политику, укрепляя союз с Азербайджаном, координируя свои действия с Вашингтоном и минимизируя риски вовлечения в прямое противостояние крупных держав. Это необходимо, поскольку исторические для тюркского мира перспективы, связанные с проектом TRIPP, могут обернуться геополитической ловушкой, если они будут использованы без учета всей сложности стратегической среды Южного Кавказа.

