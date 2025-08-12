Я не собираюсь строить предположения о том, что мы можем или не можем сделать в связи с определенными действиями. Весь мир знает, что президента Трампа нужно воспринимать всерьез. Это соглашение (декларация о мире) важно для него.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпримут США, если Иран или Россия попытаются заблокировать «Маршрут Трампа».

Она также добавила, что Европейский союз, Франция, Россия и бывший президент США Джо Байден предпринимали попытки призвать Армению и Азербайджан заключить мир, однако добиться этого удалось только администрации Трампа.

TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».