Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник « Карабах а» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Им стал венгерский «Ференцварош», который сегодня в ответной игре 3-го квалификационного раунда разгромил болгарский «Лудогорец» - 3:0. В Болгарии команды сыграли вничью 0:0.

Первый матч «Карабах» проведет 19 августа в Будапеште. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Напомним, во вторник «Карабах» разгромил северомакедонскую «Шкендию» со счетом 5:1. Общий счет противостояния - 6:1.