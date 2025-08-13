USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана.

Соответствующее обращение размещено на странице израильского премьера в соцсети Х.

Нетаньяху призвал иранцев "бороться за свободу".

"Как сказал наш отец-основатель Теодор Герцль (основатель Всемирной сионистской организации - ред.) о еврейском государстве: "Если хотите, это не сон".

И я скажу вам, если хотите, свободный Иран — это не мечта. Сейчас настало время действовать. Сейчас настало время бороться за свободу. Свободный Иран, если вы этого хотите, — это не мечта. Вы не одиноки, я с вами. Израиль с вами. Иран — для иранцев!" - заявил Нетаньяху.

Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 1651
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 937
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 887
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос
Акции мести России против Азербайджана
Акции мести России против Азербайджана что прогнозирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар?
