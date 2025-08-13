Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!

В индийских Лакхнау и Газиабаде тысячи мужчин третий день спят на тротуарах, чтобы с раннего утра встать в очередь за мечтой: билетом на стройку в центр войны, охваченные войной палестинские территории. А в Рамалле и Хевроне около 190 тысяч палестинцев, потерявших доход, стоят в очередях за хлебом. Более 20 000 индийских рабочих уже отправились в Израиль, чтобы заменить палестинцев, лишенных разрешений на работу после 7 октября. И это не просто трудовая миграция — это геополитический замес, где экономическое отчаяние Индии встречается с израильской «логикой безопасности», а палестинцы заплатят за это свою цену. Эта разворачивающаяся на наших глазах «битва за стройплощадки» - оборотная сторона израильско-палестинской войны, в которой экономика становится полем боя, а индийские «гастарбайтеры» - ее невольными солдатами.

История эта началась два года назад, в мае 2023, когда Израиль и Индия подписали договор о трудоустройстве 42 000 индийцев, но после войны квоту увеличили. Но возникший из-за затянувшейся войны дефицит рабочей силы, связанный с отказом выдавать разрешения на работу в Израиле палестинцам – заставил Иерусалим пересмотреть эти цифры. И было из-за чего: на сегодняшний день в строительном секторе Израиля не хватает 80 тысяч, а сельское хозяйство и промышленность потеряли до 22–24 тысячи рабочих рук. Поэтому только за 4 месяца текущего года квоты на привлечение иностранной рабочей силы выросли в четыре (!) раза. И, по всей видимости это не предел. А кто будет замещать этот дефицит, если не Индия, которая давно уже стала в регионе, прежде всего в монархиях персидского Залива, главным резервуаром дешевой рабочей силы. В Эмиратах трудится около 3,5 миллионов граждан Индии, при численности коренного населения страны в 10,2 миллиона человек. Индусы везде – от разнорабочих на стройке и домашней прислуги до инженеров, IT-специалистов и медиков.

В Кувейте индусов около миллиона, больше только египтян. По Катару, Саудовской Аравии, Бахрейну и Оману точных данных нет – но счет индийской рабочей силы идет на миллионы. Причем, и зарплаты, по европейским-то меркам, не сказать, что большие, но для индусов и они – мечта, по сравнению с тем, что выплачивают на родине. И кстати о родине – индийская диаспора на Ближнем Востоке ежегодно отправляет в Индию более 110 миллиардов долларов, спасительный круг для их родных в местностях, откуда они приезжают на работу в Залив, особенно в штатах Уттар-Прадеш и Харьяна. И пусть в монархиях они живут в нечеловеческих условиях, автор многое мог бы рассказать на эту тему из того, что видел своими глазами – но это там они люди второго сорта, а в индийских деревнях, откуда родом – они магараджи и олигархи. Проще говоря, индийская трудовая миграция на Ближнем Востоке – это уже системный элемент экономик монархий Залива и огромная выгода - равно как и источник дополнительного дохода - для индийских властей. К тому же, в Израиле им готовы сейчас платить больше, примерно 1600 - 1700 долларов на человека в месяц, что в 5–6 раз выше среднего дохода в Индии для аналогичных профессий. Рабочее место – мечта, сказка и предел желаний для простого индуса. И плевать тем, кто стоит в очередях у билетных касс в Лакхнау и Газиабаде на предостережения индийских профсоюзов, протесты политической оппозиции из Индийского национального конгресса: опасность от поездки на работу в Израиль – она хоть и есть, но для каждого работника все же где-то в виртуальности. А вот немалые деньги – они здесь и сейчас.