Зеленский назвал «личной победой» Путина встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение саммита между Россией и США на американской территории является «личной победой» президента России Владимира Путина.

«Во-первых, он (Путин) встретится с Дональдом Трампом на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — цитирует Зеленского агентство AFP.

Таким образом, Зеленский подчеркнул значимость переговоров на Аляске как символа прорыва для Путина в международной политике.