USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Зеленский назвал «личной победой» Путина встречу с Трампом

00:58 608

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение саммита между Россией и США на американской территории является «личной победой» президента России Владимира Путина.

«Во-первых, он (Путин) встретится с Дональдом Трампом на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — цитирует Зеленского агентство AFP.

Таким образом, Зеленский подчеркнул значимость переговоров на Аляске как символа прорыва для Путина в международной политике.

Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 289
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 388
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 2722
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
00:13 1698
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 2182
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
00:01 2286
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 1308
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54 1850
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08 2542
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
12 августа 2025, 21:46 6395
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33 3530

ЭТО ВАЖНО

Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 289
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 388
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 2722
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
00:13 1698
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 2182
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
00:01 2286
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 1308
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54 1850
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08 2542
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
12 августа 2025, 21:46 6395
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33 3530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться