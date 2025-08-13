USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
В Украине снова взрывы

01:07 482

Во вторник, 12 августа, в Киеве и ряде областей Украины повторно объявили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара и атак ударных дронов «Шахед».

Сигнал впервые прозвучал в Киеве около 22:35 и вскоре распространился на другие регионы. Воздушные силы Украины предупредили о ракете, движущейся в направлении Кременчуга (Полтавская область), где позднее прогремели взрывы. Местных жителей призывают оставаться спокойными и немедленно идти в укрытия.

Ранее российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области. Благодаря своевременной эвакуации сотрудников жертв удалось избежать, однако в результате повреждений отменен ряд поездов, а восстановительные работы продолжаются.

01:53 290
01:41 389
12 августа 2025, 23:32 2722
00:13 1698
12 августа 2025, 23:58 2182
00:01 2286
12 августа 2025, 23:27 1308
12 августа 2025, 22:54 1851
12 августа 2025, 22:08 2542
12 августа 2025, 21:46 6395
12 августа 2025, 21:33 3530

