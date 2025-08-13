В Украине снова взрывы

Во вторник, 12 августа, в Киеве и ряде областей Украины повторно объявили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара и атак ударных дронов «Шахед».

Сигнал впервые прозвучал в Киеве около 22:35 и вскоре распространился на другие регионы. Воздушные силы Украины предупредили о ракете, движущейся в направлении Кременчуга (Полтавская область), где позднее прогремели взрывы. Местных жителей призывают оставаться спокойными и немедленно идти в укрытия.

Ранее российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области. Благодаря своевременной эвакуации сотрудников жертв удалось избежать, однако в результате повреждений отменен ряд поездов, а восстановительные работы продолжаются.