Кая Каллас: Путин не хочет участия Украины в переговорах

Украина и Европа должны быть за столом переговоров с Россией и США, но Путин «не хочет» участия Киева, заявила Кая Каллас.

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах с Россией и США. Однако, по ее мнению, президент России Владимир Путин предпочитает договариваться только с «большими странами», как это было в прошлом, что «не в интересах никого другого».

Каллас подчеркнула, что выполнение любых договоренностей возможно лишь при согласии Украины.