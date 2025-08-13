Азербайджан - в числе лидеров по инвестициям в Турцию

Азербайджан входит в число лидеров по объему прямых иностранных инвестиций в Турцию, сообщает TRT.

По данным Офиса инвестиций и финансов администрации президента Турции, за первые шесть месяцев текущего года наибольший объем прямых иностранных инвестиций в страну пришелся на Нидерланды — 35%. За ними следуют Казахстан (16%), США (10%), Германия (6%) и Азербайджан (5%).

В целом за январь – июнь в Турцию было вложено $6,3 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В заявлении подчеркивается, что эти показатели свидетельствуют о высоком доверии инвесторов к экономической программе турецкого правительства.