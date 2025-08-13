ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина

Британские официальные лица призвали лидеров Евросоюза прекратить «бесполезные комментарии» по поводу предстоящих мирных переговоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Telegraph.

Британия выразила обеспокоенность публичными заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы евродипломатии Каи Каллас. По мнению британских чиновников, давление на Трампа с требованиями и установление «красных линий» может только оттолкнуть США и привести к исключению Европы из переговорного процесса.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с момента совместного заявления 9 августа предпочитает влиять на ситуацию за кулисами.

Один из британских чиновников отметил: «Многие действия европейцев могут раздражать Трампа, если они начнут выдвигать требования и устанавливать красные линии».