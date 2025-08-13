USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»

01:53 294

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал запланированный на пятницу саммит лидеров США и России на Аляске как встречу для оценки ситуации. Об этом Рубио сказал в интервью с Сидом Розенбергом.

«Честно говоря, я думаю, что это встреча для прощупывания почвы, – сказал Рубио. – Вот как я бы это описал: президент говорил с Путиным по телефону три или четыре раза, и из этого ничего не вышло – или, по крайней мере, мы не достигли того, чего хотели. Поэтому президент считает, что ему нужно посмотреть этому человеку в глаза, встретиться лицом к лицу, услышать его лично и оценить ситуацию».

Рубио подчеркнул, что для Трампа предстоящая встреча не означает уступку. «Встреча – это способ разобраться и принять решение. Он хочет иметь все факты, посмотреть собеседнику в глаза, и именно это он намерен сделать, – объяснил он. – Честно говоря, мы очень быстро поймем на этой встрече, есть ли у нее шанс на успех или нет».

Рубио назвал Трампа выдающимся переговорщиком с уникальным чутьем и опытом успешных личных сделок. «Думаю, именно об этом будет пятничная встреча, и тогда у нас будет лучшее понимание ситуации, – сказал он. – Это будет нелегко».

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа.

Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 295
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 392
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 2725
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
00:13 1701
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 2185
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
00:01 2288
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 1311
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54 1851
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08 2542
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
12 августа 2025, 21:46 6395
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33 3530

ЭТО ВАЖНО

Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 295
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 392
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 2725
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Определились соперник и даты матчей «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
00:13 1701
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
США предостерегли от попыток сорвать реализацию «Маршрута Трампа»
12 августа 2025, 23:58 2185
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
Зангезурский коридор. В Турции осознают и потенциальные риски
00:01 2288
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана открывают путь бизнесу США
12 августа 2025, 23:27 1311
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
Гурбан Гурбанов о разгроме «Шкендии»: «Не ожидал крупной победы, но хотел»
12 августа 2025, 22:54 1851
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
12 августа 2025, 22:08 2542
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» забил 5 голов «Шкендии» и вышел в раунд плей-офф видео, обновлено 21:46
12 августа 2025, 21:46 6395
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса
12 августа 2025, 21:33 3530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться