Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу многоэтажного дома в Волгограде.

Жильцов эвакуируют, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - проинформировал он, его слова передает пресс-служба администрации области.

Вооруженные Силы Украины атакуют беспилотниками Волгоградскую область Российской Федерации.

В аэропорту города Волгоград введён план "Ковёр" — задерживаются минимум четыре рейса в Москву и Шарм-эль-Шейх.

Как сообщают российские СМИ, в Красноармейском и Кировском районах города были слышны минимум шесть громких взрывов. По свидетельствам жителей: волгоградцы проснулись от ярких вспышек и звуков пролёта, похожих на дроны. Работает ПВО.