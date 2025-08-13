Путин с Трампом встретятся на военной базе

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным телеканала, американские чиновники в последние дни столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. Выяснилось, что из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и при этом подходящих для встречи на высшем уровне площадок. После рассмотрения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает подходящими объектами.