Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Путин с Трампом встретятся на военной базе

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным телеканала, американские чиновники в последние дни столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. Выяснилось, что из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и при этом подходящих для встречи на высшем уровне площадок. После рассмотрения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает подходящими объектами.

Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории

Источники отмечают, что Белый дом надеялся избежать проведения встречи с российским лидером на американском военном объекте. Однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям для проведения исторической встречи.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

