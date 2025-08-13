Путина будут охранять агенты Секретной службы США

Безопасность президента России Владимира Путина на Аляске будет обеспечивать не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США. Это подтвердил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд, комментируя планы проведения в Анкоридже 15 августа встречи Путина и главы американской администрации Дональда Трампа.

"Когда президент Путин прибудет в Соединенные Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России", - заявил Макдоналд. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы обе стороны.