Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Путина будут охранять агенты Секретной службы США

04:12 354

Безопасность президента России Владимира Путина на Аляске будет обеспечивать не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США. Это подтвердил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд, комментируя планы проведения в Анкоридже 15 августа встречи Путина и главы американской администрации Дональда Трампа.

"Когда президент Путин прибудет в Соединенные Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России", - заявил Макдоналд. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы обе стороны.

В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 275
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 612
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы обновляется
03:45 1137
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
12 августа 2025, 19:07 7988
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
04:17 349
Путин с Трампом встретятся на военной базе
Путин с Трампом встретятся на военной базе
04:00 537
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий
00:23 2487
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке все еще актуально
12 августа 2025, 21:14 12570
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 892
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 974
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 3567

