Другие времена… Для России, Украины и США

Подготовка к саммиту Трампа с Путиным на Аляске идет с такой драматической скоростью, что когда президент США, рассказывая от своих планах на этом саммите, обронил, что «едет в Россию», некоторые были готовы поверить даже в такой сумасбродный поворот. Но Белый дом быстро внес ясность: «президент просто оговорился, выпало одно слово, он имел ввиду, что едет совершать сделку с Россией». Да и сам Трамп чуть позже почеркнул, что это Путин едет «в нашу страну», а не он к Путину. Хотя, оправдывая с политической точки зрения поездку российского лидера в Америку, про которую еще недавно говорили, что это она заварила всю эту кашу в Украине, представители Кремля непременно подчеркивают, что следующий саммит РФ-США уже точно пройдет в России. Хотя представить себе его пока трудно.

Учитывая непримиримость позиций Москвы и Киева, Трампу и Путину необходимо сотворить именно сенсацию, чтобы закончить эту войну. А потом, если сотворить удастся, то убедить или заставить Киев и, что еще важнее, Европу, принять условия этой сделки. Поскольку все понимают, что без вступления в переговорный процесс на каком-то этапе Европы, не говоря о самой Украине, добиться урегулирования этого военного конфликта – на двоих Путина с Трампом - хоть на какое-то продолжительное время все же не удастся. Сам Трамп говорит, что его встреча на Аляске с Владимиром Путиным будет скорее предварительной. На ней он потребует от российского президента завершить конфликт на Украине (грозно добавив – мол, я не буду с ним церемониться). По итогам переговоров президент США не исключил возможности вообще выйти из дипломатии по Украине. Но вряд ли это означает, что Америка устранится полностью от проблем, связанных с войной. Великие державы – а Трамп ведь считает Америку великой, особенно под его руководством – не могут позволить себе самоустраняться от решения важнейших геополитических проблем. Иначе они уже не великие. Так что в случае срыва сделки США будут в любом случае продолжать давить на Москву санкциями, продавать оружие Европе для поставок его Украине. Ну и в целом «присматривать» за дальнейшим ходом войны. Трамп заявил, что проинформирует Зеленского и европейцев по итогам встречи с Путиным. Он все еще верит в возможность формата «на троих». Уверенности в успехе саммита с Путиным у него нет. Между тем, распространившиеся в прессе слухи о том, что между Трампом и Путиным может быть достигнута сделка о «размене территорий» настолько напугала европейских союзников Киева, тем более самого Зеленского (для него это может быть началом его политического конца), что они провели быструю дипломатическую мобилизацию, создав коалицию «противодействия сговору на Аляске». За совещанием в Лондоне советников по безопасности ряда европейских стран последовало спешно созванное главой европейской дипломатией Кайей Каллас совещание глав МИД 11 августа. 13 августа состоится сеанс коллективной психотерапии Трампа в режиме конференц-колла. Со стороны США будет участвовать – и присматривать за партнерами - вице-президент Вэнс. От Европы будут канцлер Мерц, президент Макрон, премьеры Британии, Италии, Польши и Финляндии.

Официально заявленная аппаратом канцлера ФРГ повестка – «обсуждение дальнейших вариантов давления на Россию», а также «подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности». То есть не размена, а «претензий». Европа постарается продавить участие Зеленского в саммите на Аляске. Белый дом с порога не отвергает такую возможность, что наверняка сильно настораживает Кремль, где рассматривают встречу Путина с Зеленским в любом формате крайне нежелательной. Высокопоставленный представитель администрации заявил NBC: «Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин». Европейцы также будут уговаривать Трампа не соглашаться на сдачу Украиной территорий, которые не контролирует российская армия. Имея ввиду 20-25% Донецкой области и до 3% Луганской, о которых идут спекуляции в прессе. Зеленский апеллирует к Конституции: дескать, она не велит отдавать территории. На самом деле, если речь не идет о юридическом признании утраты территорий (а об этом никто и не говорит, кроме представителей РФ), то Конституция тут не причем, а для отвода войск достаточно приказа главнокомандующего. Трампу рассуждения на тему Конституции вообще не нравятся. Дескать, Зеленский же получил в свое время одобрение на то, «чтобы начать войну и убивать всех подряд» (так он это трактует), а теперь ему нужно одобрение на обмен территориями. Нет уж, настаивает Трамп, обмену быть. Пока не похоже, что Вашингтон уступает отчаянному давлению европейцев. А если они хотят воевать дальше руками Украины, то пусть воюют за свой счет. Как заявил вице-президент США Вэнс, «мы закончили с финансированием военных действий в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этой проблемы. Мы попытаемся найти такое решение на основе переговоров, которое устроит и россиян, и украинцев. Но в конце концов, обе стороны, вероятно, будут недовольны». И если европейцы будут покупать оружие, которое мы производим, нас это устроит». Также примечательно, что внутри США пока не очень слышно критиков предполагаемой «сделки Трампа Путина», в том числе в части территориального размена. Даже близкий соратник президента в Сенате Линдси Грэм, один из главных «ястребов» в Республиканской партии, довольно позитивно прокомментировал идею «обмена территориями».